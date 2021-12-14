Мужчина мешал врачам работать и ругался матом Фото: пресс-служба краевой Росгвардии

Росгвардейцы помогли медикам успокоить буйного пациента в Краснодаре. Мужчина вел себя неадекватно. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

Так, на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» от бригады «Скорой», прибывшей на вызов по адресу 3-ий Онежский проезд. Мужчина, которому оказывали помощь, вел себя неадекватно, грубил и ругался матом и мешал медикам.

Ранее судимого пьяного 44-летнего пациента сотрудники Росгвардии доставили полиции.