Зимний сезон на «Роза Хутор» будет открыт 25 декабря. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт «Роза Хутор» принял решение перенести дату начала зимнего сезона.

Как пояснили в пресс-службе: «Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже – как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные по прогнозу ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше - уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Ожидается, что на старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион – на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. В целом в этом зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая большая зона катания в России – 105 км. трасс. Будут открыты две новые трассы: «Календула» и «Черника». Кроме того, на курорте запущены два новых подъемника ленточного типа. Один из них, «Велес», расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – «Пегас» - на Финишной зоне (здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми). Таким образом общее количество подъемников достигнет 32.

Курорт всегда открыт для отдыха и горных прогулок. Сейчас гости могут подняться на трех гондольных подъемниках на Роза Пик – впечатляющую смотровую площадку на высоте 2320 метров, где также работают популярные аттракционы: высокогорные качели и подвесные мосты. В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны такие развлечения, как: родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Открыты для посещения Ледовый каток, Хаски-хутор, Шишин двор, Музей Археологии, этнопарк «Моя Россия» и другие достопримечательности курорта.

Для подъема на Роза Пик гостям требуется прогулочный билет «Путь к вершинам + Моя Россия», который сейчас можно купить в кассах курорта или в онлайн-магазине со скидкой.