Глава региона встретился с участниками конкурса молодежных стартапов «Вверх» Фото: пресс-служба краевой администрации

Интернет-биржу молодых инноваторов запустили на Кубани. На платформе можно разместить собственные проекты для привлечения инвесторов и пройти обучение. Накануне глава региона встретился с участниками конкурса молодежных стартапов «Вверх».

– Проекты кубанских инноваторов касаются приоритетных для региона направлений – сельского хозяйства и биотехнологий, медицины, образования, IT-сектора. Важно поддерживать идеи и помогать развивать их. Для этого в регионе создана платформа «Биржа молодых инноваторов Краснодарского края», –отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Молодые инноваторы и предприниматели могут пройти обучение, прослушать консультации экспертов и наставников, презентовать стартапы, чтобы привлечь инвесторов. Так, подписаны первые соглашения на 20 миллионов рублей.