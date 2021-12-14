Ремонт улицы 1-й Сторожевой завершают в хуторе Ленина Краснодара Фото из архива КП

Ремонт улицы 1-й Сторожевой завершают в хуторе Ленина Краснодара. Здесь обновляют участок от улицы Вольной до улицы Раздольной протяженностью 405 метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, рабочие уже уложили верхний слой асфальта проезжей части.

- На участке сделают две полосы движения, приведут в порядок тротуары, уличное освещение – где это необходимо. Будет выполнено переустройство сетей газоснабжения и водоснабжения, водоотведения, связи, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В конце ремонта здесь нанесут дорожную разметку и установят знаки. После капремонта по дороге вновь поедут по прежнему маршруту автобусы.

Общественный транспорт ранее убрали из-за качества дороги. Движение транспорта организовали по параллельной улице Уманской.