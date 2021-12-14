В Анапе у водителя фуры нашли пистолет. Фото: Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

В Анапе охрана Минтранса нашла у пассажира грузовика пистолет. Фуру остановили стрелки команды «Тамань» ведомственной охраны Минтранса России. Большегруз ехал по трассе, однако на требование отреагировал. Затормозив, водитель вышел на улицу.

Как оказалось, шофер следовал из Пензенской области.

- При проведении досмотра автомобиля сотрудники ведомственной охраны обнаружили у его пассажира пистолет Макарова и 16 патронов к нему, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк. - Документов на право ношения оружия мужчина не представил.

В итоге правонарушителя передали полицейским для дальнейших разбирательств.