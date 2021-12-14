Почти на 400 тысяч рублей вырубил деревья житель Мостовского района Кубани

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Мостовского района Кубани вырубил деревья почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что 30-летний мужчина незаконно срубил деревья породы ясень и акация в Ярославском поселении. Ущерб оценен в более чем 380 тысяч рублей.

- В отношении лесоруба возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.