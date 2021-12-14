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Общество14 декабря 2021 14:33

Почти на 400 тысяч рублей вырубил деревья житель Мостовского района Кубани

Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Светлана ОВДЕЙ
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Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Мостовского района Кубани вырубил деревья почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что 30-летний мужчина незаконно срубил деревья породы ясень и акация в Ярославском поселении. Ущерб оценен в более чем 380 тысяч рублей.

- В отношении лесоруба возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.