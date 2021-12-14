На 55% увеличило выпуск продукции кубанское предприятие по производству мыла Фото: пресс-служба краевой администрации

На 55% увеличило выпуск натурального мыла кубанское предприятие. На производстве из Кавказского района внедряют бережливые технологии. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лабораторию для проверки качества продукции оснастили системой 5С, стандартами операционных процедур и производственным анализом. Теперь исследование занимает на 40% меньше времени.

На производстве оптимизировано оборудование - объемы выпускаемой продукции увеличились на 55%. Времени уходит на 25% меньше, а выработка на сотрудника возросла более чем на 30%.

На производстве планируют ввести электронную систему управления изготовления тертого мыла.