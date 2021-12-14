Краснодарский суд признал четырех оперативников угрозыска виновными в инсценировке преступления

Оперативники хотели получить премии за хорошую работу, а получили срок за фальсификацию преступления. Фото: пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России

В Краснодаре вынесли решение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших сотрудников уголовного розыска Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО. На скамье подсудимых – экс-начальник отделения по противодействию экстремизму, незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ и трое его подчиненных. Желая улучшить рабочие показатели, они решились на инсценировку преступления.

- Для этого они нашли мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и за денежное вознаграждение привлекли его в качестве участника провокации преступления. Так, неоднократно судимый мужчина, получив от бывших сотрудников полиции 16 охотничьих патронов и являющихся боевыми припасами к нарезному огнестрельному охотничьему оружию, согласно разработанной «легенде» прибыл к железнодорожным путям, где был задержан за «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах», - рассказали подробности дела в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Суд счел вину подсудимых доказанной и вынес решение. За незаконный сбыт боеприпасов, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности бывшие сотрудники правоохранительных органов приговорены к лишению свободы сроком от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 2 месяцев.