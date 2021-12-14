Победители кубанского молодежного конкурса стартапов «Вверх» получили призы

Студенты-инноваторы получили призы от краевых властей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи подвели итоги регионального конкурса инновационных и технологичных молодежных проектов «Вверх». В проекте приняли участие более трех тысяч человек с 1600 стартапами. Три финалиста получили денежные премии до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей, еще 15 участников были награждены ценными подарками. Церемонию награждения провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Конкурс стартапов «Вверх» – наглядный пример молодежной инициативы. Идея сочинских студентов вышла за пределы города и объединила инноваторов со всего края. В нашем регионе много талантливых, нестандартно мыслящих молодых людей. Вы готовы не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь, – напутствовал талантливую молодежь Вениамин Кондратьев.

Особенно отметили самые яркие работы. Например, проект Дмитрия Риндевича «Твой склад» – это современная сеть складов индивидуального хранения или проект Алсу Галлямовой и Юлии Малоштан «My size» , который позволит покупать одежду без примерки.