Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 16:40

В Краснодаре снесли более 200 незаконных гаражей

Их владельцы не смогли подтвердить право собственности и законность возведения гаражей
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Краснодаре идет война с незаконными гаражами

В Краснодаре идет война с незаконными гаражами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара с начала 2021 года снесли более 200 гаражей, чьи хозяева не смогли документально подтвердить право собственности и законность их возведения.

Основная часть самовольно возведенных объектов располагалась по улице 1 Мая. Сейчас идет подготовка к сносу еще 24 незаконно установленных металлических коробов, после чего с пустыря вывезут весь мусор.

Как сообщили в администрации округа, что будет на месте демонтированных конструкций, власти будут решать вместе с местными жителями.