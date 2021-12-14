В Краснодаре снесли более 200 незаконных гаражей

В Краснодаре идет война с незаконными гаражами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара с начала 2021 года снесли более 200 гаражей, чьи хозяева не смогли документально подтвердить право собственности и законность их возведения.

Основная часть самовольно возведенных объектов располагалась по улице 1 Мая. Сейчас идет подготовка к сносу еще 24 незаконно установленных металлических коробов, после чего с пустыря вывезут весь мусор.

Как сообщили в администрации округа, что будет на месте демонтированных конструкций, власти будут решать вместе с местными жителями.