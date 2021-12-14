Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили итоги кадастровой оценки

Кубанские депутаты обсудили итоги кадастровой оценки в регионе. Фото: пресс-служба ЗСК

Итоги очередного этапа кадастровой оценки в регионе обсудили на планерке кубанские законотворцы. В 2021 году на Кубани был завершен очередной тур кадастровой оценки зданий, машино-мест, помещений и прочего. Всего было оценено примерно 4 млн объектов. Чуть более 80% – это частные квартиры и дома. Депутаты отметили, что в этом году работа кадастровой палаты стала более ясна и прозрачна не только для властей, но и для жителей региона.

- Представленная информация свидетельствует о том, что имеются позитивные изменения в деятельности службы. Ваша деятельность как «на ладони». Обратной стороной этого процесса являются жалобы и обращения населения. Их объем, как мы видим, кратно снизился по сравнению с предыдущими периодами. В таком ключе вам необходимо продолжать свою работу, – рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Работа кадастровых оценщиков влияет на положение бюджетов муниципальных образований. Депутаты считают, что чем точнее будет проведена эта работа, тем меньше она вызовет вопросов у граждан.