При озеленении Краснодара будет учтено мнение общественников. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре обсудили работы по озеленении центральных улиц. Основное темой стали новые стандарты, которые будут внедрять на главное улице краевого центра – Красной. Власти заверили Общественный совет, что при доработке концепции будут учтены пожелания горожан и активистов.

— Обследование на всем протяжении ул. Красной еще продолжается, вместе с общественниками мы выявляем подлежащие замене аварийные деревья. После поквартального обследования вместе примем решение о количестве зеленых насаждений, которые будут убраны. А также числе и породах деревьев, которые в дальнейшем там будут высажены, — сказал директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка.

Проект «Зеленого благоустройства» семи исторических кварталов ул. Красной — от ул. Советской до ул. Северной предусматривает практически полную замену растущих на улицах крупномеров, которые по словам специалистов, уже находятся в аварийном состоянии. Общественники настаивают на том, что часть деревьев возможно сохранить. Также обсудили возможность подземной прокладки сетей коммуникаций