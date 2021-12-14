Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 17:36

При озеленении Краснодара будет учтено мнение общественников

В администрации краевого центра прошла встреча с активистами общественных организаций
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При озеленении Краснодара будет учтено мнение общественников. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

При озеленении Краснодара будет учтено мнение общественников. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре обсудили работы по озеленении центральных улиц. Основное темой стали новые стандарты, которые будут внедрять на главное улице краевого центра – Красной. Власти заверили Общественный совет, что при доработке концепции будут учтены пожелания горожан и активистов.

— Обследование на всем протяжении ул. Красной еще продолжается, вместе с общественниками мы выявляем подлежащие замене аварийные деревья. После поквартального обследования вместе примем решение о количестве зеленых насаждений, которые будут убраны. А также числе и породах деревьев, которые в дальнейшем там будут высажены, — сказал директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка.

Проект «Зеленого благоустройства» семи исторических кварталов ул. Красной — от ул. Советской до ул. Северной предусматривает практически полную замену растущих на улицах крупномеров, которые по словам специалистов, уже находятся в аварийном состоянии. Общественники настаивают на том, что часть деревьев возможно сохранить. Также обсудили возможность подземной прокладки сетей коммуникаций