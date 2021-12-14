В Сочи горят торговые павильоны на горе Ахун

Горят торговые павильоны на горе Ахун. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Сочи полыхает пожар на территории одной из местных достопримечательностей. Огнем охвачены торговые павильоны на горе Ахун. О пожаре первыми сообщили очевидцы. Они срочно обратились в местные экстренные службы.

- В 19:44 14.12.2021 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на горе Ахун. В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России, - доложили обстановку в региональном главке МЧС.

В 20:16 на место прибыли первые пожарные подразделения, которые установили площадь возгорания. Как сообщили огнеборцы в оперативный штаб, огонь распространился на площади 500 кв.м. В 20:42 удалось локализовать пожара. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечены 28 человек личного состава и 8 единиц техники.