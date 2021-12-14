Пожар у смотровой башни на горе Ахун в Сочи потушен

В Сочи потушили пожар на горе Ахун. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сочинским спасательным подразделениям удалось совладать с пожаром, который бушевал у башни на горе Ахун. О пожаре сообщили очевидцы. В 19.44 они набрали номер экстренных служб и рассказали, что охвачена огнем торговая площадь у смотровой башни на вершине горы.

В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России. В 20:04 по прибытию установлено, что происходит горение в строений на площади 500 м2, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огнеборцы отрапортовали, что в огне практически все торговые палатки, которые уже были закрыты на ночь. ситуацию взяли на особый контроль в региональном главке МЧС. В 20:42 пожар локализовали, спустя 13 минут он был полностью ликвидирован. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

Причины пожара установят следователи.