Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 декабря 2021

Жителям Сочи стоит запастись фонариками Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории курорта запланированы отключения электроэнергии. Несколько часов придется провести горожанам без света, но, по словам электриков, это связано с планово-предупредительным ремонтом и в будущем обеспечит жителей курорта бесперебойными поставками электричества.

В Адлерском районе услуги подачи электроэнергии будут прекращены с 8 утра на улицах Ивановская, Мурманская, Новгородская, Ивановская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Энергетиков, Костромская, Ленина, Пчеловодов, Спутник, Грушевая, Сормовская, Рассветная, Клубная, Мира (Адлер), а также в переулках Аэровокзальный и Спутник. Веерные отключения коснутся Метеостанции и садового товарищества Черноморец-2,

В Хостинский район бригады рабочих приедут также рано утром. Из-за работ по замене электрооборудования будут обесточены здания на улицах Тепличная, Следопытов, Иванова поляна и Пластунская.

Осмотр и при необходимости ремонт инженерных коммуникаций пройдет в Центральном районе курорта. Здесь стоит заранее подготовиться жителям улиц Пирогова, Виноградной и переулка Промышленный.

В Лазаревском районе без благ цивилизации останутся жители поселков Солох-аул и Хатлапе, а также аулов Хаджико, Калеж и Лыготх.