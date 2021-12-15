Погода на 15 декабря 2021 года в Краснодаре: ожидается усиление ветра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима не спешит на Кубань. Вместо лютых морозов и снегопадов в регионе пришло потепление. Уже второй день подряд воздух в краевой столице прогревается до плюс девяти градусов, и это не предел.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 декабря 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха составит около 9 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с.