В Краснодаре открылись елочные базары Фото: Алексей БУЛАТОВ

По 76 адресам заработали елочные базары в Краснодаре. Об этом сообщает мэрия города. -Традиционно 15 декабря в Краснодаре открываются елочные базары, - сообщили в администрации Краснодара. - Торговля на площадках организована с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Купить ель, пихту или сосну можно ежедневно с 08:00 до 22:00 до 31 декабря.

В Краснодар елки привезли из Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также из Пермского края. В этом году на елочном базаре еще и можно заказать доставку дерева на дом.

Цена метра ели - от 500 рублей. Пихты - от 600.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ