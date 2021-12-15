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Общество15 декабря 2021 5:40

Специалисты приступили к промывке и дезинфекции водопровода на Западном обходе Краснодара

Они возобновили подачу воды
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Поломка произошла в районе улицы Средней Фото: пресс-служба городской администрации

Поломка произошла в районе улицы Средней Фото: пресс-служба городской администрации

Специалисты приступили к промывке и дезинфекции водопровода на Западном обходе Краснодара. Они возобновили подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что специалисты подали техническую воду. Они содержит большое количество хлора. Это связано с дезинфекцией. Она будет продолжаться до двух суток.

На протяжении этого времени местные жителям будут подвозить питьевую воду. Пункты выдачи организованы на улице Троицкой, 34 и Крылатской, 7.