Поломка произошла в районе улицы Средней Фото: пресс-служба городской администрации

Специалисты приступили к промывке и дезинфекции водопровода на Западном обходе Краснодара. Они возобновили подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что специалисты подали техническую воду. Они содержит большое количество хлора. Это связано с дезинфекцией. Она будет продолжаться до двух суток.

На протяжении этого времени местные жителям будут подвозить питьевую воду. Пункты выдачи организованы на улице Троицкой, 34 и Крылатской, 7.