Строительство нового перевалочного порта в Новороссийске временно заморозили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство нового перевалочного порта в Новороссийске заморозили. Это связано с обеспечительными мерами судами.

Его возведением занималась компания ООО «Порт Виктория». Она выкупила земельный участок в городе-герое для возведения нового терминала. Его возведение обошлось бы фирме в три млрд рублей.

Межрегиональное управление Росимущества оспорило право собственности инвестора на землю и право залога. Возведение нового порта с грузооборотом 2,5 млн т в год не оценили жители Новороссийска. Они уже выходили с пикетами против строительства морского терминала, который переваливал бы зерно и металл в чушках.

Межрегиональное управление Росимущества намерено снять участок с кадастрового учета. Заседание по делу назначено на 19 января будущего года.