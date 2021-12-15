В Сочи определили лучших стрелков среди казаков

В городе насчитывается 1425 реестровых казаков. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи состоялись традиционные соревнования по стрельбе из пистолета. Участие приняли казаки из Адлерской, Хостинской, Центральной и Лазаревской районных казачьих организаций, сообщает пресс-служба городской администрации.

– На этих соревнованиях оценивали стрелковые навыки казаков. В следующем году мы надеемся, что в состязании примут участие представители районных казачьих обществ Черноморского казачьего округа из Туапсе, Геленджика, Новороссийска, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» начальник управления по делам казачества и военным вопросам администрации города Сергей Ромащенко.

Лучшими стрелками в общекомандном первенстве стали казаки Хостинского районного казачьего общества. Они же заняли все три призовых места в индивидуальном зачете.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что в настоящее время в городе насчитывается 1425 реестровых казаков.