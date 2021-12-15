Дома для бездомных кошек появятся в Анапе

В Анапе откроют дома для бездомных кошек. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе появятся дома для бездомных кошек. Презентация "Котополиса" состоится 15 декабря, рядом с уличной библиотекой на Арт-авеню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- «Кошкины дома» будут устанавливаться на набережной, где живет много бездомных животных, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Кроме того, здесь пройдет акция «Котик в добрые руки», в рамках которой волонтеры раздадут питомцев, привезенных из приюта.

Мероприятие состоится в 16:00.