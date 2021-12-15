В Краснодаре состоится выставка антикварных кукол и игрушек времен Николая II Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре состоится выставка антикварных кукол и игрушек времен Николая II. Она пройдет в музее им. Ф. А. Коваленко.

Экспозиция «Рождественские истории» откроется в среду, 16 декабря. На выставке будут представлены свыше 20 кукол из фарфора. Они изготовлены в 19-м веке во Франции и Германии.

Отмечается, что антураж выставке добавят одежда и посуда для кукол, которая была произведена в 18-20 веках.