Региональный штаб родительского общественного контроля появился в Краснодарском крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования появился в Краснодарском крае. Анна Минькова встретилась с его активом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Он был создан по поручению Минпросвещения России. В его состав попали 95 человек из всех муниципальных образований. Это руководитель региональных отделений Общероссийского народного фронта, Национальной родительской ассоциации, Совета отцов, Российского движения школьников, представители родительских сообществ, органов местного самоуправления в сфере образования.

Вице-губернатор Кубани подчеркнула, что в Краснодарском крае уже есть практика работы школьных советов. Они следят за качеством бесплатного питания в школах. Благодаря его работе в регионе уменьшилось количество жалоб.

- Взаимодействие между краевым министерством образования, родительским советом и ОНФ было понятным. Для этого министерство должно регламентировать совместную работу, – отметила Анна Минькова.

Отмечается, что появление штаба улучшит координацию между родителями и образовательными учреждениями. Это позволит качественно и оперативно обсуждать общественные инициативы.

Возглавила краевой штаб член регионального отделения Национальной родительской ассоциации Анна Харьковская.