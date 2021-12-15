Пьяный военный насмерть сбил пешехода на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Военного, который в пьяном виде насмерть сбил пешехода на Кубани, осудили на шесть лет. Об этом сообщает Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу.

Отмечается, что авария с участием бывшего военного Дмитрия Донченко случилась 16 июня 2019 года. Пьяный, он выехал на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем и вылетел с дороги, насмерть сбив пешехода.

Ближайшие шесть лет бывший военнослужащий проведет в колонии-поселения. Помимо отбывания наказания, он должен будет выплатить потерпевшим миллион рублей компенсации.