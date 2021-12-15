«КАЗАК FM» в свой 10-летний юбилей разыграет десятки призов

Фото: «КАЗАК FM»

Радиостанция «КАЗАК FM» 19 декабря отметит свой десятилетний юбилей. В честь праздника весь месяц в эфире утренней передачи «Алло село!» ведущие Виолетта Дубровина и Михаил Старовойт разыгрывают десятки призов для радиослушателей. Среди подарков сувениры, путевки на отдых, телевизоры, пылесосы и многое другое.

В день своего рождения – 19 декабря – в эфир радиостанции выйдет большая праздничная программа. Ведущие вместе с гостями передачи вспомнят самые яркие моменты из истории «КАЗАК FM» за прошедшие 10 лет. В этот же день разыграют главный приз – iPhone 13. Директор радиостанции Яна Сторожук рассказала, что выиграть сможет любой, кто дозвонится в студию.

Фото: «КАЗАК FM»

По ее словам, за эти 10 лет радиостанция «КАЗАК FM» стала другом многим жителям не только Кубани, но и других регионов России и даже стран.

– Ежедневно радиостанция получает от слушателей всего мира сотни электронных сообщений и десятки написанных от руки писем с приветами, отзывами и признаниями в любви. Мне кажется, сложно найти такую радиостанцию, где так хорошо знают своих слушателей. Наших ведущих всегда зовут в гости и встречают как родных. Честно скажу, я такого не видела нигде. Я думаю, что такое огромное количество человеческих историй и судеб и есть главное достижение радиостанции, – сказала Сторожук.

«КАЗАК FM», добавила Яна Сторожук, занимает первое место по числу слушателей среди региональных радиостанций Кубани. В Краснодаре эфир КАЗАКА слушает порядка 90% горожан.

– 10 лет – это большой путь, и перечислить сейчас все достижения, конечно, невозможно. Я считаю, что команда, которая создавала «КАЗАК FM», сделала уникальную радиостанцию, аналогов которой до сих пор нет. Одна из причин успеха радиостанции – талантливый и сплоченный коллектив, для которых «КАЗАК FM» -- это не просто работа, это вся жизнь и душа. 19 декабря, в наш день рождения, в праздничном эфире прозвучат голоса тех же ведущих, которые вышли в самый первый эфир радиостанции 10 лет назад, – добавила директор.