Улицу КИМ начнут ремонтировать до конца года в Краснодаре Фото из архива КП

Улицу КИМ начнут ремонтировать до конца декабря в Краснодаре. Завершить работы планируют в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по улице КИМ отремонтируют участок в 257 метров от улицы им. Степана Разина до улицы Малой. Реконструкцию проведут за счет облигационного займа.

Подчеркивается, что движение по улице КИМ для транспорта будет ограничено. Объехать участок водителям предложат по ближайшим улицам.

На участке планируют заменить дорожное покрытие, оборудовать ливневки, обновить теплосети и сети водоснабжения и водоотведения, освещение, провести работы по озеленению.