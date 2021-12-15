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Общество15 декабря 2021 8:41

Кинотеатр Wink представил свежую коллекцию корейских сериалов

Самые популярные новинки и классика сериальной кино- и телеиндустрии Кореи уже доступны всем пользователям цифрового видеосервиса от «Ростелекома»
Василина КОПЫЛОВА
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Кинотеатр Wink представил свежую коллекцию корейских сериалов.

Кинотеатр Wink представил свежую коллекцию корейских сериалов.

Сейчас подборка включает в себя более 60 сериалов, а в начале будущего года станет вдвое больше. Яркая картинка, неожиданные повороты сюжета, чувства и отношения, непривычные для европейца, – залог успеха корейских блокбастеров.

- Качественный национальный кинематограф сегодня все чаще выходит за границы своих стран и регионов. В условиях, когда люди ограничены в путешествиях, национальное кино становится особенно важным способом познания мира и получения новых впечатлений и эмоций. Испытав большое влияние европейской культуры с точки зрения режиссуры и актерской игры, корейские сериалы, тем не менее, сохраняют национальную специфику и поэтому очень привлекают зрителей. Дорамы из библиотеки видеосервиса Wink — это не только возможность узнать больше о культуре и быте Южной Кореи, но и прекрасный способ отдохнуть от будничных забот, насладиться увлекательным сторителлингом и технологичным воплощением сюжетов, - считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Дорама» - японский термин, произошедший от английского «драма». Используется для обозначения азиатских драматических сериалов. Ниже – несколько примеров из коллекции Wink.

Сериал «Разрушение к вашим услугам» (16+). Мелодрама, фэнтези. Главная героиня потеряла родителей. Справилась с горем, но пришла новая беда: опухоль мозга. Девушка заключает договор с одним из богов на сто дней. Чтобы прожить их так, как ей захочется.

Мелодрама «Наследники» (12+) - истории школьников из состоятельных семей. Родительский бизнес и первая любовь.

Триллер «Цветок зла» (16+). Жена-детектив и муж с темным прошлым. Неожиданные повороты сюжета и реалистичные экшен-сцены.

Фэнтези «Последняя миссия Ангела» (16+). Дану разрешат вернуться на небеса, если он найдет настоящую любовь для слепой балерины.

Комедия «Силачка До Бон-cун» (16+). Изящная девушка с нечеловеческой силой получает работу телохранителя и так не вовремя влюбляется. Если интересно, что будет дальше, – в цифровой кинотеатр.