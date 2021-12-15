Женщина родила мертвого ребенка и закопала его в лесу на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник утром в станице Челбасской было неспокойно. Местные паблики растиражировали новость о женщине, которая родила мертвого ребенка и закопала его в лесу. Причем сделала она это со своим сожителем.

Комментаторы отмечали, что женщина вела маргинальный образ жизни, а ребенка родила дома, без помощи медиков. Только обойтись без помощи врачей она не смогла. Из-за сильного кровотечения ей пришлось обратиться в местную больницу.

- Территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели плода, - рассказала «КП» – Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято законное решение.