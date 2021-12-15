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Новый томограф появился в городской больнице № 2 в Сочи. Он был куплен по поручению главы Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что новые аппараты КТ получат свыше 30 больниц Кубани. Это случится до конца 2021 года. Оборудование закупается по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Оно необходимо для обследования пациентов с онкологией.

- В нашей поликлинике также работает Центр амбулаторно-онкологической помощи. На его базе врачи принимают пациентов не только из Адлерского района, но и со всего Сочи и Туапсинского района, — подчеркнул главный врач городской поликлиники № 2 Сочи Давид Моисеев.

Новый компьютерный томограф способен проводить комплексную диагностику организма. Ежедневно специалисты смогут обследовать до 30 человек.