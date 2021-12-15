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Общество15 декабря 2021 9:04

Более 1,7 тысячи кубанских учительских команд подали заявки на конкурс «Флагманы образования»

Проект реализуется для педагогов школ
Светлана ОВДЕЙ
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Более 1,7 тысячи кубанских школьных команд подали заявки на конкурс «Флагманы образования» Фото из архива КП

Более 1,7 тысячи кубанских школьных команд подали заявки на конкурс «Флагманы образования» Фото из архива КП

Более 1,7 тысячи кубанских команд школьных педагогов подали заявки на конкурс «Флагманы образования». Всего зарегистрировали 1754 сборные, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проект реализуется для поиска и поощрение талантливых управленцев системы образования. Участвовать в конкурсе могут и молодые педагоги, и сотрудники с большим стажем. Каждая сборная из Краснодарского края состоит из руководителей первого и второго уровней, классного руководителя и учителя по предмету.

С 15 декабря участники начнут проходить дистанционное тестирование. Позже пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах. 100 команд пройдут в финал конкурса «Флагманы образования».