На Кубани за сутки зафиксировали 687 новых случаев заражения COVID-19

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 687 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 687 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 77 – среди детей. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему – 92 года, сообщает оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре заболели 263 человека, в Новороссийске – 50, в Динском районе – 40, в Тимашевском – 38. В Сочи инфекцию выявили у 33 жителей, в Славянском районе – у 31, в Кореновском – 21, в Усть-Лабинском – 20, в Северском – 16. По 15 новых пациентов – в Темрюкском и Туапсинском муниципалитетах, 13 - в Брюховецком, по 12 - в Абинском и Ейском. В Гулькевичском - 11 новых случаев заболевания, в Кавказском – 10.

- По 8 положительных результатов получено в Армавире, Анапе и Лабинском районе, по 7 – в Выселковском, Новокубанском и Приморско-Ахтарском районах. В Павловском и Тихорецком муниципалитетах заболели по 6 человек, в Геленджике, Апшеронском и Успенском районах – по 4. По 3 инфицированных - в Крымском и Мостовском, по 2 – в Белоглинском, Курганинском и Кущевском районах, по 1 – в Горячем Ключе, Белореченском, Калининском, Красноармейском, Ленинградском и Тбилисском муниципалитетах, - сообщили в оперштабе края.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 106 человек, 8 – на ЭКМО. За сутки в регионе скончались 25 пациентов.