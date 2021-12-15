В Сочи завершают реконструкцию главного магистрального водовода

Уже проложены две нитки водоводов диаметром 300 миллиметров каждый, протяженностью около 50 метров. Фото: пресс-служба водоканала Сочи

В Сочи завершается работа по перекладке участка магистрального водовода. Жители поселка Лазаревское получат доступ к воде в ближайшее время.

– Специалисты ресурсоснабжающей организации уже демонтировали трубопроводы, которые являлись проблемными и нуждались в замене. На этом участке регулярно случались аварии. Здесь же фиксировали просадку грунта. Все это угрожало бесперебойности подачи воды жителям, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинского водоканала.

Уже проложены две нитки водоводов диаметром 300 миллиметров каждый, протяженностью около 50 метров. Также была реконструирована вся запорно-регулирующая арматура. Совсем скоро завершится монтаж узла в камерах переключения, и будет восстановлено дорожное полотно.

– Сочинцы и гости курорта должны быть обеспечены чистой питьевой водой. Важно, чтобы вода поступала во все стратегически важные объекты, в том числе школы и детские сады, – сказал директор водоканала Сочи Антон Денисов.