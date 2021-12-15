В Краснодаре усилят контроль за продажей пиротехники Фото: krd.ru

Контроль за продажей пиротехники усилят в Краснодаре. Такое поручение дал глава города на совещании по подготовке к новогодним праздникам.

Всего в краевом центре работают 52 торговые точки. Ежедневно рейдовые группы проводят мониторинг для пресечения нелегальных продаж.

— Чтобы избежать несчастных случаев, надо пресекать незаконную торговлю пиротехникой. В этот период многие находятся в расслабленном состоянии, когда притупляется бдительность. Поэтому задача управления торговли, администраций округов вместе с правоохранительными органами — акцентировать внимание на вопросах безопасности, — отметил Андрей Алексеенко.

На совещании обратили внимание и на украшение города. Так, руководителям торговых предприятий направлены рекомендации по праздничному оформлению.

- До Нового года осталось не так много времени. К сожалению, пока праздничного настроения по городу не наблюдается. Поработайте с бизнесом, чтобы украшали свои территории, - отметил мэр Краснодара.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в краевом центре заработали елочные базары. Купить новогоднее дерево можно до конца месяца.

А с 18 декабря в городе стартует работа ярмарки на Главной городской площади.