Более 100 педагогов из Сочи стали победителями краевых и федеральных конкурсов

Четырем лучшим преподавателям были присуждены премии. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В 2021 году более 100 сочинских педагогов стали победителями и лауреатами краевых и федеральных конкурсов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Участниками различных соревнований стали 480 учителей. Сочинские педагоги победили в таких крупных краевых конкурсах, как «Директор школы Кубани», «Педагогический дебют», «Воспитатель года Кубани», «Учитель-дефектолог Краснодарского края» и «Сердце отдаю детям».

Четырем лучшим преподавателям были присуждены премии.

– Для обеспечения качественного образовательного процесса городу нужны инициативные и творческие педагоги. Мы будем всестороннее поддерживать их и поощрять. В образовательных учреждениях создадим все необходимые условия для развития творческого потенциала учителей и школьников. И, конечно же, в рамках реализации национальных проектов будем строить в Сочи новые школы и детские сады, – отметил мэр города Алексей Копайгородский.