Кубань вошла в десятку регионов по доступности цифровых сервисов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в десятку регионов по уровню доступности цифровых сервисов. Один из определяющих показателей – развитие крупных компаний: агрегаторов доставки еды, услуг каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Сегодня практически все сферы жизни человека подлежат цифровой трансформации. Пересматриваются бизнес-процессы, механизм оказания государственных услуг. При этом мы понимаем, что в фундаменте цифровых технологий – доступ к интернету, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - В крае проводится огромная работа по обеспечению равного доступа граждан к современным средствам связи и информации.

На Кубани принят закон «О государственной поддержке в сфере информационных технологий». Так, в регионе построят IT-парк, реализуют краевые программы и нацпроект «Цифровая экономика».