Мужчина убил знакомого из-за алкоголя в Усть-Лабинском районе Кубани

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Лабинском районе Кубани заключен под стражу местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, в декабре этого года 46-летний мужчина и его 72-летний знакомый выпивали в доме в хуторе Согласном. Между собутыльниками завязалась ссора: фигурант забрал алкоголь и решил уйти.

В ходе конфликта обвиняемый шесть раз ударил ножом знакомого в голову и грудь. С места преступления мужчина скрылся, а потерпевший от ранений скончался. Тело обнаружил знакомый убитого, который на следующий день пришел к нему в гости.

- Мужчина по ходатайству следователя заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.