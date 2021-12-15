Юных сочинцев пригласили на новогоднюю экскурсию по железной дороге

Детям рассказали об истории сочинского вокзала, создании комфортных и безопасных условий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи школьники с особенностями развития побывали на новогодней экскурсии по железной дороге. Детям рассказали об истории вокзала, создании комфортных и безопасных условий. Экскурсию провели сотрудники Северо-Кавказской железной дороги.
Юные пассажиры проехали на пригородном электропоезде «Ласточка».
– Мы рассказали о правилах поведения на транспортных объектах. Всем участникам вручили памятные подарки от СКЖД и УВД на транспорте, - рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Напомним, что в олимпийской столице России запустили новые рейсы «Ласточки».