Юных сочинцев пригласили на новогоднюю экскурсию по железной дороге

Детям рассказали об истории сочинского вокзала, создании комфортных и безопасных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи школьники с особенностями развития побывали на новогодней экскурсии по железной дороге. Детям рассказали об истории вокзала, создании комфортных и безопасных условий. Экскурсию провели сотрудники Северо-Кавказской железной дороги.

Юные пассажиры проехали на пригородном электропоезде «Ласточка».

– Мы рассказали о правилах поведения на транспортных объектах. Всем участникам вручили памятные подарки от СКЖД и УВД на транспорте, - рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, что в олимпийской столице России запустили новые рейсы «Ласточки».