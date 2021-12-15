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Общество15 декабря 2021 11:45

Юных сочинцев пригласили на новогоднюю экскурсию по железной дороге

Путешествие начали с посещения городского вокзала
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Детям рассказали об истории сочинского вокзала, создании комфортных и безопасных условий.

Детям рассказали об истории сочинского вокзала, создании комфортных и безопасных условий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи школьники с особенностями развития побывали на новогодней экскурсии по железной дороге. Детям рассказали об истории вокзала, создании комфортных и безопасных условий. Экскурсию провели сотрудники Северо-Кавказской железной дороги.

Юные пассажиры проехали на пригородном электропоезде «Ласточка».

– Мы рассказали о правилах поведения на транспортных объектах. Всем участникам вручили памятные подарки от СКЖД и УВД на транспорте, - рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, что в олимпийской столице России запустили новые рейсы «Ласточки».