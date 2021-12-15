18 лет колонии за убийство пенсионерки и ее дочери дали мужчине в Краснодаре

Мужчина вину не признал, пояснив, что не знает убитых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вынесли приговор приезжему мужчине, убившему пенсионерку и ее дочь. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Убийство совершено в сентябре 2019 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, подсудимый Карим Ашуралиев выпивал с 70-летней знакомой у нее дома. Здесь находилась и ее 47-летняя дочь. Между женщинами произошел конфликт, остановить который попытался гость. Он схватил нож и несколько раз ударил им маму и дочь. От ранений женщины скончались на месте, а подсудимый попытался скрыться.

Уголовное дело расследовалось с участием присяжных заседателей. Мужчина вину не признал, сказав, что не знает убитых.

- Суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.