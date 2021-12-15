ГК «Концерн «Покровский» разыграл автомобиль среди пайщиков земли

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

В рамках специальной программы по увеличению банка земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения ГК «Концерн «Покровский» провел V Ежегодную рекламную акцию «Продай пай и стань обладателем автомобиля». Главный приз – кроссовер Renault Duster разыграли 4 декабря в станице Каневской. Победителем в 2021 году стала пайщица ОАО «Племзавод «Воля» (входит в группу компаний) Людмила Козуб. В целом в акции приняли участие 459 человек, среди которых были разыграны и другие поощрительные призы.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

Рекламную кампанию «Продай пай и стань обладателем автомобиля» ГК «Концерн «Покровский» проводит уже в пятый раз, начиная с 2016 года (в 2020 году розыгрыш не состоялся из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции). В этом году принять участие в акции могли пайщики, продавшие свои земельные доли одному из десяти сельхозпредприятий группы компаний: АФ ПЗ «Победа»; ПЗ «Воля»; «Приазовье»; АФП «Нива»; «Родина»; САФ «Русь»; СС ПЗ «Бейсуг»; «Колос»; АФ «Бураковская» и АФ «Ново-Покровская».

- Розыгрыш призов среди пайщиков стал доброй традицией и ежегодным праздником для жителей сельских поселений края, где работают предприятия концерна. Акция не только способствует расширению нашего земельного банка, но и увеличивает лояльность среди тех землевладельцев, которые продают или отдают нам в аренду свои паи. «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране, земельный банк группы компаний в 2021 году превысил 242 тысячи гектаров, - отметил руководитель ООО «АгроТорг «Концерн «Покровский» Максим Мишарев. – Приобретение сельскохозяйственных земельных активов наряду с развитием и модернизацией наших предприятий мы считаем приоритетными направлениями инвестиционной стратегии группы компаний. Ежегодно на эти цели направляются сотни миллионов рублей, гарантируя устойчивый рост аграрной отрасли Кубани и внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

При продаже своих земельных долей в период с 1 февраля по 30 ноября 2021 года пайщики концерна получали на руки не только оплату по договору, но и специальные купоны с индивидуальными номерами для розыгрыша призов. Второй купон оставался у организатора рекламной кампании и передавался членам комиссии для занесения в протокол. Всего участниками рекламной кампании в 2021 году стали 459 человек, между которыми, помимо автомобиля Renault Duster, были разыграны более 90 стимулирующих призов: отдых на Черноморском побережье Краснодарского края (30 путевок на 2 человека) и новая бытовая техника - 20 микроволновок, 20 пылесосов, 10 телевизоров и 10 холодильников. Победители были определены с помощью юной помощницы и специального лотерейного оборудования. Розыгрыш по традиции проводился в каневском Дворце культуры, где для всех участников был организован праздничный концерт.

- Продавая племзаводу «Воля» свой небольшой земельный пай – около 5 гектаров, я никак не ожидала, что в итоге выиграю автомобиль, - поделилась радостью 74-летняя жительница Каневского района Людмила Александровна Козуб. – Сама водить я не умею, поэтому свой приз отдам внуку Владиславу. Он недавно окончил университет, будет ему хороший подарок от любимой бабушки.