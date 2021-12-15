За мошенничество на 1,9 миллиона рублей будут судить агронома в Усть-Лабинске

Общий ущерб составил 1 млн 930 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За мошенничество на более чем 1,9 миллиона рублей будут судить агронома из Усть-Лабинска. Мужчина разработал схему с закупкой сырья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний главный агроном сельхозпредприятия закупал пестициды и семена, однако товар мужчина не поставлял клиентам, заключившим договор с предприятием. Сырье он продавал третьим лицам.

Сотрудники предприятия дозвониться до покупателей не могли. Мошенник изменял в номерах одну цифру. Телефоны работников предприятий он, в свою очередь, заносил в черный список, чтобы дозвониться не могли и клиенты.

Кроме того, мужчина присвоил товары и материалы предприятия на 300 тысяч рублей. Общий ущерб составил 1 миллион 930 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на азартные онлайн-игры.

- На имущество злоумышленника наложен арест. Мошенник находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.