Интеллектуальную систему безопасности тестируют в краснодарской школе Фото: пресс-служба городской администрации

Интеллектуальную систему безопасности тестируют в краснодарской школе. Пилотный проект испытывают в СОШ №102, где обучаются шесть тысяч ребят, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пилотный проект – это комплексная работа камер. Система делит школу на пять уровней безопасности с разными вариантами угроз и в онлайн-режиме отправляет информацию в центр мониторинга.

Система измеряет температуру, определяет личность по венам на ладони, особенность – все проходит бесконтактно. Система подсчитывает, сколько человек вошло в здание и вышло из него, отслеживает номера машин и лица пешеходов рядом со школой. Комплекс оперативно помогает узнать об угрозах.

— Комплекс реагирует на любые угрозы — от попытки угнать детский самокат до незаконного проникновения посторонних на территорию. Учеников и сотрудников вносят в единую базу для распознавания лиц. Считывающие информацию камеры стоят на турникетах, где с помощью специального датчика бесконтактно измеряется температура, — рассказал главный инженер проекта Михаил Данилов.

Кроме комплекса «Безопасная школа», в краснодарских школах № 30 и № 34 испытывают систему видеонаблюдения «свой-чужой». Камеры определяют разыскиваемых лиц, людей, перелезающих через забор и находящихся на территории во внеурочные часы. Система рассматривает машины и дает сигнал, если автомобиль долго стоит около школы.