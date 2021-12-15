Мошенника из Белореченска, скрывавшегося от следствия 11 лет, задержали в Ставрополе Фото из архива КП

Мошенника из Белореченска, скрывавшегося от следствия, задержали. Мужчина 9 лет проживал в Ставрополе, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Мошенник – учредитель организации, занимающейся строительством жилых домов, заключал договоры займа денег с желающими купить недвижимость под залог земельных участков и квартир. Но обязательства мужчина не выполнял, а деньги присваивал.

В результате пострадали 24 человека. Ущерб составил около 34 миллионов рублей.

В ноябре 2010 года злоумышленник скрылся от следствия. 9 лет он проживал в Ставрополе, где накануне мужчину и задержали.

- На период следствия мошенник заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.