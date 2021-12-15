Более 30 тысяч новогодних мероприятий проведут в кубанских учреждениях культуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 30 тысяч новогодних мероприятий планируют провести в кубанских учреждениях культуры. Они состоятся в каждом районе с соблюдением санитарных требований, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новогоднюю кампанию решено продлить до февраля.

– В связи с ковидными ограничениями мы решили запустить акцию «Праздник скоро не уйдет – продлеваем Новый год «НГ продленка с 15 по 31 января 2022 года». В январские праздники спектакли будут проходить каждый день, а во второй половине месяца – каждые выходные, - сообщила министр культуры Кубани Виктория Лапина. - Мы пошли на такой шаг в связи с повышенным спросом со стороны зрителей и вынужденной работой учреждений лишь на 50% заполняемости.

Праздничные мероприятия уже проходят в кубанских учреждениях культуры. Представления, концерты, сказки проведут с соблюдением санитарных требований, разрешенная заполняемость залов – до 50%.

У совершеннолетних на входе потребуют QR-код о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или справку о медотводе.