Выездную диспансеризацию 3,5 тысячи кубанцев провели врачи краевой больницы №1 в 2021 году

Выездную диспанцеризацию 3,5 тысяч кубанцев провели врачи краевой больницы №1 в 2021 году Фото: пресс-служба администрации региона

Выездную диспанцеризацию 3,5 тысячи кубанцев провели врачи краевой больницы №1 в 2021 году. Медицинский автопоезд посетил районы региона 34 раза, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, осмотры жителей возобновили в марте. До этого диспанцеризацию приостанавливали из-за пандемии.

- Медицинский автопоезд ККБ №1 выезжал в муниципалитеты раз в неделю. С весны медики побывали в большинстве районов региона, - сообщили в министерстве краевого здравоохранения.

Последний раз врачи выехали в станицу Старовеличковскую Калининского района. В течение трех дней здесь обследовались 109 человек. Жители, в частности, прошли врача-терапевта, лабораторные исследования, ЭКГ, флюорографию легких, маммографию.