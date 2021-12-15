Водоочистные сооружения в 2022 году начнут реконструировать в станице Ленинградской

Кроме Ленинградской, в следующем году реконструкция стартует в станицах Каневской, Крыловской и Темрюке. Фото из архива КП

Водоочистные сооружения планируют реконструировать в станице Ленинградской в 2022 году. Обновление позволит очищать 10 кубометров в сутки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– В станице проживают больше 30 тысяч человек. Они будут получать чистую воду благодаря новым очистным сооружениям с многоступенчатой системой. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, мы подали заявку на реконструкцию в Минстрой РФ. Планируем, что работы начнут в следующем году, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко.

В станице оборудовано 8 водозаборных скважин. Отсюда вода поступает в систему очистки. Завершить реконструкцию рассчитывают в 2023 году.

Кроме Ленинградской, в следующем году реконструкция стартует в станицах Каневской, Крыловской и Темрюке.