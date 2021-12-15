Хвойные деревья и кустарники дополнительно высадят на улице Красной Краснодара Фото: krd.ru

В Краснодаре по улице Красной проводят обследование деревьев. При проверке выбирают, какие деревья убрать, какие – сохранить, дополнительно здесь высадят хвойные растения и кустарники. Озеленение города обсудили накануне на тематическом брифинге.

- Нам предстоит выполнить масштабное озеленение города, в том числе главной улицы - Красной. Решили проработать проект более детально и тщательно, привлечь к работе учёных, экспертов, общественность, - отметил директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка.

- Шесть парков - один из самых значительных зеленых массивов города, у нас - около 28 тысяч деревьев. Мы проводим три вида работ - удаление аварийных растений, лечение и компенсационное озеленение. Сейчас есть еще около пятисот мест для высадки новых деревьев, - в свою очередь, рассказал директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт.

Специалисты и общественники изучают деревья на участке от улицы Мира до улицы им. Гоголя. Кроме того, в зависимости от ширины тротуара, предложено убрать квадратные приствольные лунки и оборудовать длинные озелененные полосы. Высказана идея и о дополнительной высадке деревьев на улицах, пересекающих Красную.