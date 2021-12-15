На Кубани спасателям дважды пришлось выезжать на ДТП

Спасатели извлекли людей из авто и передали врачам. Фото: пресс-служба "Кубань-Спас"

Сотрудникам «Кубань-Спас» 15 декабря пришлось дважды выезжать на места дорожно-транспортных происшествий. Утром спасателей вызвали на аварию в Тихорецке, где столкнулись автомобили «ГАЗель» и ВАЗ-2107. Второй случай произошел в станице Отрадной. Там на улице Братской столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-1111. В результате аварии «Ока» перевернулась на крышу. Как сообщил пресс-секретарь Службы спасения, в обоих случаях пришлось с помощью специальной техники извлекать из салона автомобилей.

- В обеих авариях помощь потребовалась пассажирам и водителям машин. Спасатели эвакуировали людей, оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе «Кубань-Спас».

Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, их жизням ничего не угрожает.