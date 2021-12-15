Эффективность финансовой политики Краснодара оценили специалисты

Краснодар признан инвестиционно привлекательным городом. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар получил новое кредитное заключение от агентства Moody’s Investors Service. По мнению специалистов, южная столица показала хорошую хорошую диверсификацию экономики. В городе стабильное идет сбор налогов, а уровень долга муниципалитета признан умеренный.

— Рейтинговые оценки такого уровня подтверждают эффективность финансовой политики, которая реализуется в городе. Благодаря этому рейтингу, растет инвестиционная привлекательность Краснодара, — рассказал заместитель главы города Дмитрий Логвиненко.

Это уж не первая положительная оценка кредитоспособности Краснодара. Краевая столица неоднократно подтверждала свой стабильный рейтинг и хорошую платежеспособность.