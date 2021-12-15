Условия выдачи субсидий по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников разработали на Кубани

Специалист может получить 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий Фото из архива КП

Критерии выдачи субсидий по ипотеке для соцработников, педагогов и врачей разработали на Кубани. Постановление подписал губернатор, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Получить 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий могут специалисты, прожившие в крае не менее 10 лет, без жилья либо с помещением, в котором на каждого члена семьи приходится меньше 10 квадратных метров.

Выплату можно оплатить первоначальный взнос при покупке жилья – и первичного, и «вторички»., а также на строительство или реконструкцию дома. Условие получение - специалист должен 5 лет отработать в бюджетных учреждениях края по специальности.

Специалисту обращается в профильное министерство. В ведомстве составляю списки и направляют в Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка, после чего работника приглашают для подачи документов.

Напомним, разработать меру поддержки поручил Вениамин Кондратьев. На сессии Законодательного собрания края накануне депутаты утвердили выделить порядка 1 миллиарда рублей на субсидии. Их смогут оформить и получить не менее 900 врачей, педагогов и соцработников.