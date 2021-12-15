В поселке Афипском в 2022 году расселят 12 аварийных многоквартирных домов

В поселке Афипском жильцы аварийных домов переедут в новостройки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Афипском признаны аварийными 12 многоквартирных домов. Люди, проживающие в них, получат новое жилье. Как сообщили в администрации Краснодарского края, власти уже занялись реализацией этих планов.

– Расселение жильцов аварийных домов идет хорошими темпами. В поселении уже заключили контракты на приобретение 44 квартир в новых домах по улице 50 лет Октября. Также с собственниками 4 помещений заключены соглашения о выплате размера возмещения, – сказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Люди, проживающие в домах по договору социального найма, переедут в новое жилье, а собственники квартир получат выплаты. Всего же новоселье отметят 219 человек. Переселение планируют завершить до конца 2022 года.